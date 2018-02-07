Додон считает, что Украина может помочь найти компромисс в вопросе Приднестровья

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что Украина может помочь его стране найти компромисс в вопросе Приднестровья.Об этом пишет "Радио Свобода"."Киев – важный партнер в формате 5+2, который был очень активным в этом смысле. Разумеется, от позиции Украины очень многое будет зависеть", - сказал Додон, но не стал конкретизировать, в чем именно может заключаться помощь Киева.Он признал, что за время президентства еще не имел контактов со своим украинским коллегой, а на вопрос о том, когда может состояться встреча с Порошенко, ответил "всему свое время".