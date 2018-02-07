Эквадор продолжит оказывать международную защиту Ассанжу

Эквадор продолжит защищать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Как отмечается, правительство Эквадора будет поддерживать международную защиту в отношении Джулиана Ассанжа, пока сохраняется опасность для его жизни. При этом в Кито отметили, что сохраняют хорошие отношения с Лондоном.

Ранее сообщалось, что в Лондоне суд продолжит рассматривать дело основателя WikiLeaks 13 февраля. Сам Ассанж заявил, что суд вынес решение только по одному из пунктов. Активист получил гражданство Эквадора 11 января.