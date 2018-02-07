Елизавета Солонченко не хочет выдвигаться на пост председателя гордумы

Елизавета Солонченко, в данный момент исполняющая полномочия председателя гордумы Нижнего Новгорода, отказалась от последующей борьбы за этот пост. Это она дала понять в своем видеобращении к нижегородцам.

«Кандидатов на должность председателя думы определит нижегородское региональное отделение партии „Единая Россия“ на конференции 19 февраля».

«Естественно, иные партии, представленные в гордуме, смогут предложить своего кандидата». Я остаюсь депутатом Гордумы. «Моя кандидатура рассматриваться не будет», — отметила Солонченко.

При всем этом Елизавета Солонченко отметила, что собирается продолжать работу в качестве депутата Думы, сотрудничая с такими общественными объединениями как Молодежная палата Гордумы, проект «Живой Нижний» и публичная палата Нижнего Новгорода. Уверена, что 12-летний депутатский стаж даст возможность мне быть полезной городу, как и прежде. Полезной городу и горожанам. «Важно то, какие проекты реализуешь, насколько они дают конкретный результат».

Елизавета Солонченко пообещала, что будет активно заниматься Молодежной палатой при Думе, проектом «Живой Нижний», Общественной палатой Нижнего Новгорода и новым проектом «Лица Нижнего», в котором хочет открыть городским жителям новые имена выдающихся нижегородцев. Я уверена, что основа многих сложностей - это слабое участие городских жителей в жизни муниципалитета.

Госпожа Солонченко передала, что свою задачу она видит в упрощении взаимодействия муниципалитета и активных городских жителей.