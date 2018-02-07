Элтон Джон отметит концерты ради принца Гарри

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл запланирована на 19 мая.

Редакция ДжоИнфоМедиа отмечает, что сэр Элтон Джон отменил два собственных концерта в Лас-Вегасе в выходные, когда должна состояться королевская свадьба меньшего сына Принцессы Дианы и Принца Чарльза с американской артисткой.

Напомним, церемония бракосочетания принца Гарри запланирована на 19 мая 2018 г. Чтобы попасть на мероприятие, артист отказался от выступлений 18 и 19 мая, информирует Hello.

Будет ли выступать Элтон Джон на свадьбе у принца Гарри и Меган Маркл, не сообщается. Cейчас он активно разговаривает с принцами Уильямом и Гарри. Пока только понятно, что он есть в числе гостей.

До этого СМИ сообщали, что паре уже дарят свадебные подарки. Но в 2015 году в графике еще большое количество выступлений.