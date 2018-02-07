ФСБ чистит Дагестан

В понедельник в Дагестане сотрудники ФСБ задержали врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева, врио вице-премьера Раюдина Юсуфова и экс-министра образования Шахабаса Шахова.Они проходят по делу о хищениях денежных средств, выделенных из бюджета для реализации социальных программ. У всех четырех чиновников прошли обыски.

У Гамидова изъяли золотой пистолет ТТ, пистолеты Beretta, ПМ и два автомата Калашникова. Комментирует генерал-полковник, доктор исторических наук, профессор МГИМО, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

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