Футболисты "Зенита" 8 февраля проведут контрольный матч с датским "Вайле"

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Футболисты "Зенита" проведут контрольный матч против датского "Вайле" в рамках своего сбора в турецкой Анталье, сообщается на официальном сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Как сообщается, встреча зенитовцев с пятикратными чемпионами Дании пройдет в четверг, 8 февраля, и начнется в 11:00 по московскому времени.

Данный контрольный матч не был в изначальной программе сбора петербургской команды, решение о его проведении было озвучено в среду.

7 февраля "Зенит" сыграет товарищескую встречу с сербской "Црвеной Звездой", которая пройдет также в Анталье и начнется в 18:30 мск. "Црвена Звезда" является соперником московского ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы.