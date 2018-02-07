Горловка: каждые 20 секунд по 1–2 прилета. Боевики стреляют из Макеевки

Временно оккупированная Горловка (Донецкая область) подвергается достаточно сильным обстрелам, которые, по предположениям местных жителей, боевики ведут из Макеевки. Об этом горловчане пишут в социальных сетях.

Очевидцы отмечают, что в городе уже было слышно несколько «прилетов» — все в стороне Верхнеторецкого. «Уже 15 минут слушаем в #Горловка прилеты со стороны #Верхнеторецкое (#КрасныйПартизан). Почти каждые секунд 20 по 1–2 прилета. Мощно», — сообщают горловчане.

«#Горловка Где-то серьезно накидывают Похоже на север Минут 5 уже», — добавил другой автор.

«С #Макеевка серия залпов, а в #Горловка слышны прилеты. Видимо бьют по #Верхнеторецкое», — уточняют очевидцы.

«Скорей всего из Минерального», — также отметил направление исходящих залпов комментатор.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.