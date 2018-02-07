Государственная дума разрешает свободный сбор валежника для отопления дома

Гражданам разрешат бесплатно собирать и заготовлять валежник.

1-ый заместитель председателя фракции «Единая Россия» Виктор Кидяев разъяснил, что новшество в Лесном кодексе освободит от претензий со стороны правоохранительных органов граждан сёл и деревушек, желающих запасти дрова на зиму.

«Законопроект разрешает россиянам свободный сбор сухих деревьев либо их части, лежащей на земле», — сообщил он. Кроме того, валежник часто становится первопричиной лесных пожаров, поэтому его сбор здешними жителями обеспечит в какой-то степени и пожарную безопасность.

«Разумеется, принимаемая норма не должна восприниматься как разрешение в произвольном порядке рубить деревья на дрова, чего опасаются некоторые специалисты».

Сегодня правила для сбора валежника такие же, как для заготовки обыкновенной древесины, другими словами чтобы использовать веточки для растопки печи, нужно получить разрешение властей. «Сбор валежника не должен сопровождаться лесосечными работами», — считает Виктор Кидяев.

Авторы отмечают, что законодательный проект спроектирован на основании многочисленных обращений жителей о невозможности применения валежной древесины в крохотных объемах без продолжительной процедуры оформления разрешительных документов.