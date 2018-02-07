Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России составило рейтинг эффективности государственных жилищных инспекций страны.

Брянский регион представили председатель Брянской облдумы Владимир Попков и заместитель руководителя брянской области Александр Жигунов. На втором Кемеровская, Самарская, Магаданская области и Республика Мордовия. Государственная жилищная инспекция Брянской области, возглавляет которую Сергей Хоменков вошла первую 10-ку наилучших в РФ.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России составило рейтинг эффективности государственных жилищных инспекций страны.

По последним имеющимся сведениям на данный момент ведомства, основные критерии, по которым оценивалась деятельность ГЖИ включают долю результатов проверок, признанных недействительными, долю исполненных предписаний, долю судебных решений, вступивших в силу, своевременность представления отчетов в Минстрой РФ, наличие и функционирование «горячей линии» и другие.