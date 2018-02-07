Григорьев: "Нижний Новгород" в матче с "Ле Портелем" думал не о баскетболе

Баскетболисты "Нижнего Новгорода" в матче Кубка Европы FIBA c французским "Ле Портелем" искали причины неудач не в своей игре, заявил защитник российского клуба Максим Григорьев.

"Нижний Новгород" в среду дома проиграл "Ле Портелю" в матче Кубка Европы FIBA со счетом 57:76. Матч ничего не решал для обеих команд, французы уже гарантировали себе первое место в группе, нижегородцы – второе.

"В начале где-то не попали, допустили потери, потом начали думать не о баскетболе, а о чем-то другом. Судьи – не судьи, мячи, площадка и так далее. Поэтому и такой результат. Соперник тоже начал матч не очень удачно, но, видимо, они меньше стали обращать внимание на свои неудачи", - заявил Григорьев журналистам.

"У нас в первой четверти были вполне логичные атаки, просто мы часто не попадали, слишком много думали об этом. Несмотря на то, что матч не имел турнирного значения, хотели порадовать своих болельщиков, обыграть французов. Об этом не раз говорили перед матчем. Но не получилось", -добавил баскетболист.

Григорьев проводил матч после большого перерыва, связанного с операцией и реабилитацией. "В принципе, чувствую себя нормально, хотя и провел на площадке совсем немного времени. Тяжело говорить об ощущениях, их пока слишком мало. О столь малом игровом времени лучше спросить тренера, но, думаю, это связано с медицинскими причинами", - пояснил защитник.