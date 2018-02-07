«Громыхает нехило»: Донецк и Макеевка вздрагивают от взрывов

Начиная со второй половины дня в оккупированных Донецке и Макеевке вновь начались активные боевые действия.

Местные жители в социальных сетях сообщают, что с наступлением темноты звуки боевых действий становятся все громче:

«18.00 Донецк Ух ты ж, громыхнуло нехило (с-з) слышала взрыв с „хвостом“ хвост после взрыва, в районе кольца (золотого) направление с-з»

«VK Марьинка „5:33 — тихо 12:54 — постреливают на окраинах 14:20 — спокойно 17:51 — постреливают“»

«Макеевка север 19. 10 м загремело, направление звука красный партизан»

«На ю-з ЗУ-шка салютует (17–39), разлетелись „светлячки“»

«Макеевка» центр уже не галлюцинации тяжелые и не очень выхода направление запад северо-запад»

«ФБ Донецк пару часов гремит сторона Щегловки, шахты Бутовки».

«Червоногвардійка вже десь хвилин 40 чути як стріляють з БМП 2 або ЗУ, а також інколи і додають з важкого. Стріляють схоже від Яковлевкі і з Лісного на Восточном»

«18.47 К Донецк Пару часов на Объединенный были слышны конкретные бахи, давно такого не было… Слышно было даже через закрытые окна. Не похоже на минометы, что-то помощнее (((«

«Донецк Пролетарка, громковастенько Заперевальная, ооочень давно не слышали такого Цветочный, громко Чулковка, слышно в доме с ТВ. Громко, мощно, тяжело».

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