Ингушетия и Катар договорились о сотрудничестве в энергетике и торговле

В Дохе — столице Катара — стартовали мероприятия в рамках Дней культуры Ингушетии. «Вы могли бы принять долевое участие в строительстве малых генерирующих станций — как по горным рекам, так и на равнине», — проинформировал руководитель Ингушетии. На встрече с премьер-министром — министром внутренних дел Государства Катар шейхом Абдаллой бен Насером бен Халифой Аль Тани речь шла о 2-х моделях взаимодействия, которые не исключают друг дружку.

«Ингушетия нуждается в собственной генерации».

Среди основных индустриальных учреждений, запущенных в Ингушетии в последнее время, ООО «Сад-Гигант Ингушетия», завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких диодов, завод по производству алюминиевых профилей «РИАК», завод по производству радиаторов «АТМ», завод по выпуску сборно-монолитных бетонных конструкций, швейное объединение «Ингушетия» и др.

«Ингушетия готова к конструктивному сотрудничеству со всеми потенциальными инвесторами, всеми, кто заинтересован в развитии прямого разговора». Мухаммед бен Салех ас-Сада поприветствовал гостя, отметив, что «рад видеть ингушскую делегацию на нашей гостеприимной земле».

При всем этом министр объяснил, что у Катара как правило капитал сосредоточен в личном секторе, однако есть и госкомпании, которые готовы вложить средства в реализацию проектов индустрии и энергетики. Я вхожу в специальную комиссию, цель которой — поддержка таковых программ. Мы будем искать возможности для этого. «И мы готовы тесно действовать в этом направлении», — привела перевод слов Ас-Сады pr-служба руководителя Ингушетии.

2-ая модель — экспорт производимой в Ингушетии продукции. Он уточнил, что в данном случае цена на электроэнергию будет «ниже, чем сейчас», и это, по его словам, «будет хорошим толчком для развития малого и среднего бизнеса в Ингушетии». «Если будет выстроено три мини-ГЭС, то половину данной нужды можно будет обеспечить», — уверил он. На одной только реке Асса можно построить практически половину всех генерирующих источников, обозначил специалист.

При всем этом он затруднился сказать, заходил ли проект возведения мини-ГЭС в проект развития Ингушетии.