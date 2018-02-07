Из-за прилета Путина самолет с россиянами два часа продержали на морозе

Сегодня пассажиров рейса Красноярск-Москва два часа продержали в самолете с открытыми дверьми при температуре -16 градусов из-за прилета президента РФ Владимира Путина.

Сообщается, что Путин прилетел с визитом в Красноярск, чтобы «провести совещание с представителями крупного бизнеса» и «ознакомиться с процессом подготовки города к зимней универсиаде 2019 года».

В этот момент пассажиров «Боинга-737» авиакомпании «Победа», вылетавших в Москву рейсом 418, не выпускали из самолета, так как в это время в аэропорту должен был сесть президентский борт.

Также, чтобы пассажиры не смотрели на президента, в салон самолета зашел человек и молча закрыл все шторки иллюминаторов с одной из сторон.

По данным, всего утром 7 февраля на час или более был задержан вылет 15 рейсов. Всем, у кого были пересадки, авиакомпания пообещала компенсировать затраты.

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