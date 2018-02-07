Кабмин утвердил список оккупированных населенных пунктов в Донбассе

Кабинет министров Украины утвердил обновленный перечень населенных пунктов, расположенных на оккупированной территории и тех, которые расположены на линии соприкосновения в Донбассе.

Заместитель главы МВД Сергей Яровой сообщил: «Принятие проекта позволит уточнить перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий и перечень населенных пунктов, расположенных на линии столкновения».

Он, добавил, что при согласовании этого перечня были учтены предложения штаба АТО и СБУ.