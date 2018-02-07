Камбин показал расширенный список оккупированных населенных пунктов

В Кабмине Украины расширили перечень оккупированных населенных пунктов в Донбассе еще на 7, в список населенных пунктов, находящихся на линии столкновения, внесено 29.

Так, в список включены следующие населенные пункты: Доломитное, Травневое, Лозовое, Новониколаевка, Пикузы, Васильевка (все — Донецкая область) и Золотое (кроме Золотого-1, Золотого-2, Золотого-3, Золотого-4) Луганской области.

Данные населенные пункты Донецкой области перенесены из перечня населенных пунктов, которые находятся на линии столкновения.

Кроме того, в перечень находящихся на линии столкновения населенных пунктов внесены еще 29: Воздвиженка, Зайцево, Зеленополье, Кодема, Николаевка, Николаевка Вторая, Новолуганское, Семигорье, Богдановка, Викторовка, Новогнатовка, Николаевка, Сладкое, Водяное, Галициновка, Карловка, Новомихайловка, Победа, Водяное, Веселое, Каменка, Красногоровка, Невельское, Новоселовка Вторая, Первомайское, Троицкое, Северное, Нетайлово, Новокалиново (все — Донецкая область).

При этом из него исключены Виноградное, Пионерское, Приморское.