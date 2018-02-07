Киев недооценил последствий: в Европе начался процесс масштабных санкции против Украины

В Европе начинается масштабный процесс санкций против Украины – последствия этого решения пока что недооцениваются в Киеве.

Так на пресс-конференции, состоявшейся в украинской столице, заявил политолог Руслан Бортник.

По словам Бортника, наиболее болезненный внешнедипломатический удар за последние три года по украинским политическим элитам, не считая каких-то финансовых решений партнеров Киева с Запада, нанесет принятый в Польше закон.

«В отличие от резолюций ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, других международных организаций, польский закон, вероятнее всего, вступит в силу. Он будет иметь и конкретную практику правоприменения», - уверен политолог.

Более того, как считает Бортник, закон будет эффективный инструмент управления украинскими элитами, влияния на политическую ситуацию в стране.

Согласно своему «антибандеровскому» закону, Польша, пишет источник, сможет вводить масштабные санкции, направленные против украинских политических элит, возбуждать не просто уголовные преследования, но и закрывать дорогу в государства Шенгенского соглашения, создавать проблему через Интерпол, а также разного рода финансовые мониторинги.

Как подчеркнул политолог, быстрого эффекта ожидать не стоит. Однако этот закон серьезно ударит по украинским правым. Он способен в значительной мере подорвать экономическую базу правого движения. Люди, живущие на Западной Украине, еще три раза подумают, каким взглядам им придерживаться, какие политические силы поддерживать.

«Это очень болезненный и пока недооцененный удар по Украине. Не исключаю, что тому же примеру могут последовать другие наши партнеры. Есть еще Венгрия, требующая ввести на Закарпатье миссию ОБСЕ», — подытожил Руслан Бортник.