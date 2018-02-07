Маша Ефросинина показала свою сестру (ФОТО)

Телеведущая Маша Ефросинина, как и многие украинские знаменитости, не могла пропустить Ukrainian Fashion Week FW 18-19. Ефросинина часто отмечала в своих комментариях и интервью, что следит за украинскими дизайнерами и поддерживает украинского производителя.Маша Ефросинина была замечена не на одном показе и на этой Неделе украинской моды. И была замечена не одна, а в компании своей сестры.Ведущая лично поделилась фотографией с Ukrainian Fashion Week FW 18-19, где она позирует со своей сестрой.Подписчики, правда, разделились во мнениях. Некоторые считаю, что они очень похожи друг на друга, а кто-то не сразу понят, что это сестра Ефросининой.