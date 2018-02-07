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» » Маша Ефросинина показала свою сестру (ФОТО)

Маша Ефросинина показала свою сестру (ФОТО)


Добавлено: 07 фев 2018 в 00:10, Категория: Шоу-бизнес / Бизнес
Маша Ефросинина показала свою сестру (ФОТО)
Телеведущая Маша Ефросинина, как и многие украинские знаменитости, не могла пропустить Ukrainian Fashion Week FW 18-19. Ефросинина часто отмечала в своих комментариях и интервью, что следит за украинскими дизайнерами и поддерживает украинского производителя.

Маша Ефросинина была замечена не на одном показе и на этой Неделе украинской моды. И была замечена не одна, а в компании своей сестры.

Ведущая лично поделилась фотографией с Ukrainian Fashion Week FW 18-19, где она позирует со своей сестрой.

Подписчики, правда, разделились во мнениях. Некоторые считаю, что они очень похожи друг на друга, а кто-то не сразу понят, что это сестра Ефросининой.


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Добавлено: 07 фев 2018 в 00:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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