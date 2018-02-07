Майк Пенс: США готовятся ввести самые жесткие санкции против КНДР

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США готовятся ввести самые жесткие и агрессивные санкции против КНДР.

Так, Пенс заявил: «США в скором времени обнародуют самый жесткий и агрессивный раунд экономических санкций в отношении Северной Кореи, и мы продолжим изолировать Северную Корею до тех пор, пока она не откажется от своих программ по ядерным и баллистическим ракетам раз и навсегда».

При этом в США не стали уточнять детали санкций, ссылаясь на опасения, что любая дополнительная информация может быть использована теми, кто пытается помешать новым мерам.

По данным, новые санкции США введут после завершения зимних Олимпийских Игр в Южной Корее.