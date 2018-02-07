МИД Японии против российских военных учений на Курилах

Глава МИД Японии Таро Кано в среду, 7 февраля, заявил, что в Токио против антитеррористических учений российских военных, которые начались накануне на островах Курильской гряды.

Министр заявил, что подобные действия означают усиление военного присутствия России на «северных территориях» (островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи).

В то же время Кано отметил, что Япония будет продолжать вести переговоры с Россией «по проблеме принадлежности северных территорий» и заключения мирного договора.

Начальник пресс-службы Восточного военного округа полковник Александр Гордеев ранее сообщил, что на островах Курильской гряды стартовали учения по противодействию условным незаконным вооруженным формированиям. Учения продлятся неделю. В них задействовано более двух тысяч военных и примерно 500 единиц техники.