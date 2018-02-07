Минэнерго и Мпромторг уличили в предательстве национальных интересов России

Счетная палата опубликовала доклад по итогам проверки деятельности Минэнерго и Минпромторга за 2015-2016 годы, а также за первое полугодие 2017 года. По данным палаты, министерства передали значительный объем работы, который должны были выполнять самостоятельно, контрагентам, в том числе зарубежным.

В общей сложности федеральные ведомства за указанный период потратили 8 миллиардов рублей на контракты, связанные с передачей полномочий. Минэнерго и Минпромторг стали рекордсменами: эти министерства потратили на данные цели 2 миллиарда рублей и 2,9 миллиарда рублей соответственно.

Сотрудники Счетной палаты обратили внимание на государственные заказы, которые частично или на сто процентов исполнялись иностранными контрагентами. По мнению аудиторов, участие зарубежных организаций в разработке документов и нормативно-правовом регулировании в сфере ТЭК не соответствует национальным интересам России.

Результаты проверки будут направлены в Генпрокуратуру и ФАС, а также в администрацию президента и парламент.

В ведомстве отмечают, что Минпромторг осуществлял закупку услуг у зарубежных контрагентов при наличии в ведомстве специализированных департаментов. К примеру, в 2015 году ООО «Карана», учредителем которого являлась американская компания, разрабатывало некоторые документы в сфере электроэнергетики.

По данным Счетной палаты, этот случай не единичный. Согласно оценкам надзорного ведомства, данная практика носит системный характер. Это создает существенные риски двойного расходования средств бюджета, возможности для коррупционеров и опасность утечки важной информации. Кроме того, это позволяет частным компаниям оказывать влияние на государственную политику.

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