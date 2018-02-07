Министром иностранных дел Германии станет Мартин Шульц

Министерство иностранных дел в новом кабмине ФРГ будет возглавлять лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.

По данным местных СМИ, Шульц заменит действующего министра Зигмара Габриэля. Кроме того, социал-демократы возглавят сразу три ключевых министерства: иностранных дел, финансов, а также труда и социального обеспечения. Лидер сестринской партии Ангелы Меркель Христианско-социального союза Хорст Зеехофер получит должность главы МВД.

Напомним, с 2014 по 2017 год Шульц был главой Европейского парламента. Он покинул пост президента Европарламента, чтобы баллотироваться в Бундестаг и претендовать на должность канцлера ФРГ. В марте 2017 года Шульца избрали председателем Социал-демократической партии Германии.