Мощный взрыв в Донецке. Боевые действия серьезно активизировались

Временно оккупированный Донецк сегодня, 7 февраля, проснулся от мощного взрыва. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Взрыв прогремел около 9:30. «9:22 бахнуло», — пишут очевидцы.

«09–20 к Донецк Мирный. У окна услышала отдаленный, одиночный и очень мощный раскатистый бабах. Через минуту еще один», — добавил другой автор.

Взрыв был наиболее отчетливо слышен в Кировском районе. Его локализация и происхождение неизвестны.

В то же время дончане из других районов города сообщают об активизации боевых действий на разных направлениях.

«Донецк 07:47 к Ботсад. На ЯБП война. Пулеметы и помощнее», — пишут очевидцы.

«Щось орки активізувалися», — добавил другой автор.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.