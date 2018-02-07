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Мустафа Найем: «Труба хочет расширить свои полномочия, нарушая закон»


Добавлено: 07 фев 2018 в 21:38, Категория: Политика
Мустафа Найем: «Труба хочет расширить свои полномочия, нарушая закон»
Глава Государственного бюро расследований Роман Труба собирается расширить свои полномочия, нарушая нормы закона о ГБР.

Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем со ссылкой на обнародованный Регламент реализации полномочий директором ГБР на сайте Кабинета министров.

"Судя по тексту документа, в ведомстве назревает конфликт между его главой и заместителями. Регламент непосредственно нарушает нормы закона "О государственном бюро расследований", предоставляя главе ведомства непредусмотренные законом полномочия и права", - отмечает Найем.

В то же время этот документ сокращает права заместителей главы ГБР. Регламент устраняет их от принятия значительного количества решений, требующих коллективного согласования.

"В частности, согласно ст. 12 Закона о ГБР, значительную часть своих полномочий директор Бюро реализует по согласованию с заместителями. В принятом регламенте эта норма нарушена, и теперь в отдельных случаях директор Бюро получает право единоличного принятия решений в вопросах, требующих коллегиального согласования", - объясняет нардеп.

При этом в положении Регламента указано, что заместители могут отказываться согласовывать решения главы ГБР. Однако они имеют на это право, когда решение главы ГБР не соответствуют нормам законов "О предотвращении коррупции", "О государственной службе" и "О очистки власти".

"То есть, например, если решение главы ГБР будут нарушать нормы КПК любого другого закона, у заместителей не будет возможности отказать в согласовании таких решений", - рассказывает Найем.

Кроме того, в Регламенте есть норма, согласно которой основанием для отказа согласовывать решения не могут быть аргументы о нецелесообразности или необоснованности принятых главой решений.

"И самое важное. Регламент вообще не регулирует полномочия директора Бюро, если между его заместителями не достигнуто согласия. В таком случае главе придется либо нарушить закон и узурпировать власть в ГБР, или ведомство должно быть парализовано. И в то же время директору ведомства дается не предумотренное законом право самостоятельно определить основания для юридической ответственности заместителей и руководителей территориальных органив ГБР", - подчеркивает депутат.

По словам Найема, он обратился к министру юстиции Павлу Петренко с требованием отказать в регистрации соответствующего Регламента.

ГБР - единственный правоохранительный орган, где трое руководителей должны коллегиально принимать важные решения. Они должны согласовывать принятие работников на работу, планы и организацию работы Бюро.

Пока нет механизма такого согласования, но Труба говорит, что над ним работают, потому что в противном случае работа органа может быть заблокирована.

Он обещает привлечь для этого "как можно больше людей: экспертов, специалистов". Однако также заявлял, что хотел бы иметь больше полномочий:

"При этом, в законе также прописано, что всю ответственность за деятельность ГБР, его оперативных и следственных подразделений все равно несет единолично его директор", - говорил глава Бюро в комментарии СМИ.

Как известно, 16 ноября комиссия по избранию руководства ГБР выбрала директором Государственного бюро расследований Романа Трубу, а его заместителями – прокурора Ольгу Варченко и заместителя экс-прокурора Киева Александра Буряка.

22 ноября президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Трубы директором ГБР.

Государственное бюро расследований призвано расследовать преступления, совершенные правоохранителями, судьями и чиновниками – за исключением дел, подследственных Национальному антикоррупционному бюро.

ГБР должно перебрать на себя функцию досудебного следствия от прокуратуры.


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Добавлено: 07 фев 2018 в 21:38, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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