На «ДНР» на одной из шахт горняк получил травму

В оккупированном городе Кировское на ГП «Шахта Комсомолец Донбасса» производственную травму получил слесарь подземного участка.

В «МЧС ДНР» сообщили, что инцидент произошел вчера около 12:00. В ходе осуществления работ по монтажу редуктора на слесаря подземного участка УПР-2 упал лебедочный механизм.

При этом мужчина 1978 года рождения получил травмы. Для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшему были задействованы горноспасатели из оккупированного Тореза. Слесаря госпитализировали в городскую больницу Кировского.