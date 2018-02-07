На Луганщине ВСУ передали тела погибших наемников на территорию ОРЛО

Бойцы ВСУ совместно с Нацполицией и Союзом ветеранов Афганистана Луганщины осуществили передачу тел двух погибших на территорию ОРЛО.

В пресс-центреа штаба АТО сообщили, что останки тел погибших были идентифицированы — они не являются гражданами Украины.

В пресс-центре уточнили: «В октябре 2017 года были проведены поисковые мероприятия, во время которых вблизи с. Теплое Станично-Луганского района были обнаружены останки 6 тел погибших. На данный момент четверо погибших идентифицированы, двух передали 5 января на КПВВ „Станица Луганская“, еще двоих передали сегодня. После установления ДНК экспертизы было выявлено, что родственники погибших проживают на территории Российской Федерации».

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