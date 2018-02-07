На территории «ДНР» участились случаи угона авто

На территории ОРДО участились случаи угона автомобилей.

Представитель «МВД ДНР» сообщает, что происшествия произошли в Киевском районе города. При этом двое местных жителей обратились в «полицию» с заявлениями об угоне машин, которые были припаркованы во дворах многоэтажных домов. Сообщается, что личность злоумышленника была вскоре установлена им оказался 20-летний безработный дончанин. По данным, молодой человек угонял транспортные средства, после чего похищал из них магнитолу, колонки, аккумуляторы и даже автомобильные колеса.

Теперь, в отношении угонщика открыли уголовное производство, что грозит ему тюремный заключением в ОРДО сроком до 5 лет.