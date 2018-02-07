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Наливайченко рассказал, как Янукович сдал Крым


Добавлено: 07 фев 2018 в 16:53, Категория: Украина
Наливайченко рассказал, как Янукович сдал Крым

В ходе судебного заседание в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Януковича, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил, что, экс-президент Украины Виктор Янукович сознательно сдал Крым без давления Российской Федерации

«Обстоятельства захвата ВР АРК мне известны. На видео видно, как оружие передают российским представителям. Сдал Крым Янукович сознательно. Давление на него не оказывалось. Я процитирую одно из писем, которое было засекречено. Из этого письма я докладывал о первых результатах расследований. В январе 2014 года, в декабре 2013 года высокопоставленные группы ФСБ приезжали в Украину. Думаю, они не просто так находились на полигоне СБУ. Посещали те, кто отвечал за конституционный строй. Их принимают, размещают… По моему убеждению, это все было по прямому указанию Януковича. Думаю, эта агрессия готовилась заранее», — сообщил Наливайченко.

Также экс-глава СБУ отметил, что оккупанты действовали нарушая нормы международного права.

Свидетель подтерждает факты вторжения на территорию Украины российских ВС.

«Вторжение ВС РФ в Крыму происходило, осуществлялась оккупация. С 24 февраля стали известны первые доказательства российской агрессии не только мне, но и ООН. О письме Януковича мне стало известно от посла Юрия Сергеева, СМИ, Письмо Януковича призвало агрессию на нашу территорию», — добавил Наливайченко.

«Относительно письма Януковича к Путину, свидетель отметил, что оно являлось прикрытием, чтобы создать видимость того, что это будто бы внутренний конфликт», — сказал Наливайченко.



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Добавлено: 07 фев 2018 в 16:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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