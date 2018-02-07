На Мальдивах введено чрезвычайное положение: стали известны причины

Решение о введении в государстве режима ЧП принято на фоне обострившегося политического кризиса.

Согласно требованию руководителя государства Абдуллы Ямина, режим чрезвычайного положения в стране будет действовать в течении 15-ти дней. Кроме того, в Ассоциации туристических операторов РФ сказали, что политические неурядицы появляются в столице страны (Мале) и не касаются известных курортов.

На следующий день после решения Верховного суда, 2 февраля, экс-президент Мохаммед Нашид объявил о своем намерении баллотироваться на президентских выборах в 2015 г. В 2008-ом Нашид стал первым демократически избранным президентом Мальдив, однако после 3-х с маленьким лет пребывания у власти его свергнули с поста.

Верховный суд также восстановил мандаты 12-ти оппозиционных депутатов парламента, которые до этого были отстранены. В итоге они могут добиться запуска процедуры импичмента действующего руководителя Мальдив.

В государстве прошли митинги. В середине зимы позапрошлого 2016-ого года власти Мальдив разрешили Нашиду поехать в Англию на лечение.

3 февраля парламент проинформировал о временной приостановке работы по соображениям безопасности.

Введение чрезвычайного положения действующий президент разъяснил «угрозой государственной безопасности».

Чрезвычайное положение введено на Мальдивах в начале рабочей недели, 5 февраля.

Верховный суд также постановил восстановить депутатские мандаты 12 членов парламента, которые лишились их в течении прошлого года, когда перешли в оппозицию, после этого оппоненты действующего президента Абдуллы Ямина получили большинство в парламенте. Отменены также (как сообщается, временно) действие юридических актов, определяющих полномочия Верховного суда.

На Мальдивских островах, известных среди туристов, в последние дни беспокойно. Указ об этом подписал президент страны Абдулла Ямин.

В Мальдивской Республике продолжается политический кризис. Мухаммед Нашид, правивший с 2008 года, был свергутв 2012-м в итоге военного перелома. По предварительной последней информации на данный момент местных СМИ, глава оборонного ведомства отдал приказ вооруженным подразделениям, которые расквартированы на островах на периферии, передислоцироваться в столицу государства — город Мале.

Секретарь русского союза туриндустрии Ирина Тюрина проинформировала РБК, что доля туризма в ВВП Мальдивских островов составляет 70-90%.