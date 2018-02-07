Новые крымские станции по выробатыванию электричества получили официальные наименования

Еще летом этого года в Крыму началось строительство 2-х огромных парогазовых ТС под Симферополем и Севастополем. Сегодня в Крыму строительство энергетических объектов проинспектировал заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов.

ОРУ 330 кВ ТС поставлено под напряжение, новые линии электропередачи, образованные после разрезания ВЛ 330 кВ Джанкой — Симферопольская и строительства заходов на ТС включены в транзит…

В период возведения электросетевых объектов, а кроме этого при опробовании оборудования напряжением и вводе его в работу в условиях трудной режимно-балансовой ситуации осенне-зимнего периода Системным оператором обеспечена устойчивая работа Объединенной энергосистемы Юга без нарушения электроснабжения покупателей.

— Cейчас на строительстве объекта задействованы не менее 143 человек. Запуск в работу Севастопольской и Симферопольской ТС даст возможность не только лишь обеспечить нужный уровень надежности, однако и покрыть многообещающий рост потребностей Крымского полуострова. Новые станции по выробатыванию электричества, которые строятся под Симферополем и Севастополем, получили диспетчерские наименования Таврическая и Балаклавская ТС.

Пуско-наладочные работы на обеих ТС должны закончится к апрелю.

Согласно сведениям Минэнерго, делегация под управлением Андрея Черезова оценила состояние строящихся объектов и их готовности. Обе станции будут вырабатывать до 940 МВТ электрической энергии, что на 100% удовлетворит нужды региона в электроснабжении и даст возможности нового финансового роста полуострову.