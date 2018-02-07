NYTimes: юристы не рекомендуют Трампу обговаривать со спецпрокурором «российское дело»

Но защитники Трампа опасаются, что его могут обвинить во лжи следствию, так как в прошлом он делал противоречивые заявления. Об этом в начале рабочей недели, 5 февраля, передала североамериканская газета The New York Times ссылаясь на информированные источники.

По утверждению четырех инсайдеров издания, президентские юристы переживают, что Трампа могут обвинить в даче ложных показаний следствию из-за того, что в прошлом он не один раз делал противоречивые заявления как на камеру, так и в глобальной паутине. Данная точка зрения юристов идёт вразрез с позицией самого американского лидера, который и в личном порядке, и публично утверждал о собственном намерении пообщаться с Робертом Мюллером в рамках расследования вероятных связей между соратниками Трампа и вмешательством РФ в президентские выборы 2016. Мюллер также расследует дело о вероятном воспрепятствовании правосудию.

До этого Трамп утверждал о готовности дать показания, однако прежде хочет проконсультироваться с собственными адвокатами.

Обосновать такой демарш они якобы предлагают тем, что в юридическую компетенцию спецпрокурора «не входит ряд расследуемых тем».

Печатное издание отмечает также, что отказ от дачи показаний будет иметь и политические последствия, так как может быть выдвинуто обвинение в том, что президент что-то скрывает, что может плохо сказаться на республиканцах на фоне промежуточных выборов в конце осени.

Ежели Трамп откажется отвечать на вопросы Мюллера, американскому лидеру может быть направлена повестка, отмечает издание. В частности, президента могут обвинить в сокрытии информации.

Расследование приписываемого Российской Федерации вмешательства в американские выборы проводят ФБР, а еще спецкомитеты по разведке Сената и Палаты уполномоченных Конгресса.