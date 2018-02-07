Оккупанты ОРДО передали Украине 20 заключенных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сегодня днем забрала 20 заключенных, попавших в места лишения свободы еще до начала конфликта в Донбассе.

Руководитель секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко сообщил: «Хорошие новости! Сегодня, 7 февраля 2018, в 12:00 уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала еще 20 человек, которые находились в местах несвободы еще до конфликта».

Он отметил, что передача лиц осуществлялась под наблюдением члена комитета Верховной Рады по правам человека Ирины Сусловой и представителей СММ ОБСЕ.

Крикливенко добавил: «Итак, уже 186 человек за более чем 2 года пока удалось вывезти с оккупированных территорий Донецкой области».

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