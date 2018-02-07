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» » Опубликованы все пароли на Wi-Fi в «Донецьк СІТІ»: для быстрой связи с родными

Опубликованы все пароли на Wi-Fi в «Донецьк СІТІ»: для быстрой связи с родными


Добавлено: 07 фев 2018 в 19:58, Категория: Украина

В условиях отсутствия нормальной мобильной связи в оккупированном Донецке для местных жителей опубликованы пароли на Wi-Fi, который доступен в торговом центре «Донецьк СІТІ». Об этом сообщают дончане в социальных сетях, публикуя соответствующее фото от ТЦ.

Подключение к Wi-Fi актуально для тех, кому нужно срочно связаться с родными по Viber или WhatsApp, а мобильного интернета в свободном пользовании нет.

В торговом центре можно подключиться к сети многочисленных магазинов или заведений общественного питания, введя предложенные пароли.

Магазины торгового центра работают с 10.00 до 20.00. Семейно-развлекательный Центр «Фунтура» и кинотеатр «Фунтура Синема» открыты до 22.00.


Фото:
Опубликованы все пароли на Wi-Fi в «Донецьк СІТІ»: для быстрой связи с родными


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Добавлено: 07 фев 2018 в 19:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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