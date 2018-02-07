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Осман Хасбулатов возглавил министерство экономики и территориального развития Дагестана


Добавлено: 07 фев 2018 в 21:37, Категория: Политика
Осман Хасбулатов возглавил министерство экономики и территориального развития Дагестана

— Управляющий МФЦ по Дагестану Осман Хасбулатов будет назначен министром экономики Дагестана, — повествует из собственных источников в администрации главы и руководства РФ печатное издание «Молодежь Дагестана».

Напомним, 5 февраля врио руководителя Дагестана отправил Кабмин в отставку.

«Министром экономики и территориального развития Республики Дагестан назначен глава республиканского МФЦ Осман Хасбулатов».

В 2000—2009 гг. работал начальником МУП «Единый расчетный центр» и МУ «Служба субсидий» Каспийска.

Ранее говорилось, что в Дагестане на должность премьера республики Артема Здунова, а первым его заместителем Анатолия Карибова.



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Добавлено: 07 фев 2018 в 21:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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