Осман Хасбулатов возглавил министерство экономики и территориального развития Дагестана

— Управляющий МФЦ по Дагестану Осман Хасбулатов будет назначен министром экономики Дагестана, — повествует из собственных источников в администрации главы и руководства РФ печатное издание «Молодежь Дагестана».

Напомним, 5 февраля врио руководителя Дагестана отправил Кабмин в отставку.

«Министром экономики и территориального развития Республики Дагестан назначен глава республиканского МФЦ Осман Хасбулатов».

В 2000—2009 гг. работал начальником МУП «Единый расчетный центр» и МУ «Служба субсидий» Каспийска.

Ранее говорилось, что в Дагестане на должность премьера республики Артема Здунова, а первым его заместителем Анатолия Карибова.