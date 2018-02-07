Об этом проинформировал министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Очередная встреча по урегулированию ситуации в Сирии вполне возможно состоится в Астане уже в этом месяце, пишет РИА Новости. Проведение международной встречи в Астане по урегулированию ситуации в Сирии планируется на 20-е числа февраля.

Подготовку к новому раунду ведут гаранты так называемого астанинского процесса — Российская Федерация, Иран и Турция.

По результатам встречи участники подтвердили свою приверженность территориальной целостности и суверенитету Сирии, а кроме этого соблюдению прав всех граждан страны.

Переговоры по Сирии в Астане пройдут уже в девятый раз.

В начале зимы 2014 года в столице Казахстана состоялась восьмая международная встреча по Сирии.

По ее результатам в Сочи прошел съезд сирийского государственного разговора.