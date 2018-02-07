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Пицца на завтрак полезнее, чем хлопья, – ученые


Добавлено: 07 фев 2018 в 00:35, Категория: В мире
Пицца на завтрак полезнее, чем хлопья, – ученые
Диетологи советуют на завтрак съедать кусок пиццы, а не тарелку зерновых хлопьев. По мнению экспертов, ломтик пиццы содержит больше белков и меньше углеводов по сравнению с традиционным завтраком.
Большинство хлопьев имеют слабую питательную ценность и не содержат важных элементов.

Так, в одной порции хлопьев приблизительно 110 калорий, 0 граммов жира и 10 граммов углеводов. Но обычно люди съедают примерно на 132% больше хлопьев (в зависимости от размера тарелки).
В кусочке сырной пиццы около 272 калорий, 12 граммов белка, 10 граммов жира и 4 грамма углеводов. Таким образом, завтракая пиццей, человек получает все необходимые для активного утра вещества.

Ранее ученые обнаружили, что пицца и другой фастфуд положительно влияют на работу мозга. Проследив за питанием почти 1400 взрослых людей в течение 10 лет, специалисты установили: оливки, анчоусы и каперсы, которые добавляют в неаполитанскую пиццу, содержат много полезных для мозга полифенолов. А курицу тикка масала готовят с куркумой, стимулирующей развитие клеток головного мозга.


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Добавлено: 07 фев 2018 в 00:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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