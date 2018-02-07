Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне переименована в честь Немцова

Площади перед посольством РФ в Вашингтоне будет присвоено имя убитого российского политика Бориса Немцова. Соответствующий законопроект принял городской совет Вашингтона, временный закон уже вступил в силу.

РИА «Новости» ссылается на председателя фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурза-младшего, который сообщил, что площадь перед российским посольством будет названа в честь убитого оппозиционера. Ранее агентство сообщало, что законопроект о переименовании площади был одобрен 9 января 10ё8 года в первом чтении.

Комментируя принятие законопроекта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о переименовании площади в память о Немцове «является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между двумя странами оставляет желать лучшего».

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