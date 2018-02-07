В Тейковском ракетном соединении (Ивановская область) подразделения ПГРК «Ярс» совершают плановые выходы на маршруты боевого патрулирования, несмотря на обильные снегопады.

В регионе за последние четыре дня фиксируют рекордный объем осадков: в период со 2 по 6 февраля выпало более месячной нормы осадков, количество снега местами доходило до 60 см.

Ни осадки, ни холода не могут оказать существенного влияния на боеготовность РВСН. Во всех соединениях проводятся плановые мероприятия боевой подготовки.

Современная машина обеспечения боевого дежурства ПГРК «Ярс» предназначена для создания комфортных бытовых условий для личного состава на полевых позициях, обеспечения электроснабжения, охраны и обороны подразделений и в морозную, и в заснеженную зиму.

Личный состав ракетных полков отрабатывает вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, рассредоточения агрегатов, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения, действий по различным вводным.

В ракетных соединениях, дислоцированных в регионах Центрального федерального округа, вооруженных подвижными грунтовыми ракетными комплексами, также продолжается отработка задач по несению боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования (на полевых позициях).

В конце января этого года ракетчики отрабатывали несение боевого дежурства на полевых позициях в условиях сверхнизких температур. В Новосибирской области столбик термометра опускался ниже – 40 градусов.