Полпред ставропольского губернатора найден мертвым

В Ставрополе сегодня утром найден мертвым 64-летний полномочный представитель губернатора Ставропольского края в Кавказских Минеральных Водах Александр Коробейников, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Тело чиновника было обнаружено в его «собственном домовладении». «Одна из рассматриваемых версий — суицид», — цитирует агентство слова своего источника.

«Коробейников обнаружен с огнестрельным ранением», — пишет «Российская газета» со ссылкой на другой источник в правоохранительных органах Ставрополя, уточняя, что тело губернаторского полпреда обнаружил его личный водитель.

Александр Коробейников родился 2 апреля 1953 года в селе Курсавка Андроповского района Ставропольского края. С 1994 года был заместителем губернатора — председателем Совета безопасности Ставропольского края, с 1996 года — заместителем председателя правительства Ставропольского края, с апреля 1999 года — полномочным представителем президента РФ в Ставропольском крае, в 2000 году был назначен первым заместителем полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) и курировал вопросы, связанные с Северным Кавказом. В январе 2008 года стал главным федеральным инспектором по Карачаево-Черкесской Республике, в сентябре 2012 года занял аналогичную должность по Ставропольскому краю, через год получил пост министра Ставрополья по восточным районам.

Полномочным представителем губернатора Ставропольского края Коробейников был назначен в октябре 2015 года, курировал Минераловодский округ, города Лермонтов и Пятигорск. За участие в операциях по освобождению заложников он был награжден орденом «За личное мужество».