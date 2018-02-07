Полторак намерен отправить нардепов ВР на «курсы молодых бойцов»

Министр обороны Украины Степан Полторак предложил организовать для депутатов Верховной Рады краткосрочные курсы на базе Нацуниверситета обороны им. Черняховского с целью усовершенствования знаний в сфере обороны страны и направлений оборонной реформы.

Полторак отметил, что после заседания комитета Рады по нацбезопасности и обороне, министр поблагодарил за конструктивный диалог и отметил улучшение взаимодействия между украинскими парламентариями — участниками заседания и оборонным ведомством.

Также, он напомнил, что на проведенном недавно семинаре в Гармиш-Партенкирхене (ФРГ) присутствовавшие там нардепы поддержали его предложение об участии в краткосрочных курсах, которые организуют на базе Национального университета обороны Украины имени Черняховского, для усовершенствования знаний в сфере обороны страны и направлений оборонной реформы.

Полторак добавил: «Ждем, что народные депутаты посетят их».