Полторак озвучил приоритеты ВСУ в закупке военной техники

Министр обороны Украины Степан Полторак озвучил приоритетные направления закупки военной техники в 2018 году.

Так, среди основных статей расхода ВСУ указана закупка противотанковых комплексов, средств радиоэлектронной борьбы, технической разведки, беспилотников, антиснайперских комплексов, ракет «Ольха» и танков «Оплот».

Так, Полторак отметил: «Что касается планирования и использования ресурсов на этот год, то нами четко определены приоритеты, в том числе и в государственном оборонном заказе. Там есть приоритет, связанный с закупкой противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы, а также технической разведки, беспилотных летательных аппаратов, антиснайперских комплексов и завершение разработки и производство ракеты «Ольха», закупка танков «Оплот».