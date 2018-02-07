Полторак убежден, что Украина получит американские «Джавелины» в 2015 году

Напомним, что в конце прошлого года возникла информация об одобрении президентом США Дональдом Трампом поставок Javelin на территории Украины.

Об этом в эфире канала «112 Украина» объявил министр обороны Степан Полторак. На все вопросы, которые у меня были и которые меня волновали, я получил ответы.

По его словам, Киев получит американское вооружение вовремя.

Полторак также рассказал об результатах встречи с североамериканским коллегой Джеймсом Мэттисом. «Есть отчетливое понимание, как, когда, каким образом», — сказал он. Все это мы обсудили.

Руководитель Минобороны недавно встретился с североамериканским коллегой Министр обороны Украины Степан Полторак убежден, что ВСУ получит от США противотанковые комплексы Javelin уже в 2015 году.

«Мы обсудили множество вопросов».

17 января глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко проинформировал, что Javelin могут быть поставлены в сроки от 2-х до пяти-шести месяцев.