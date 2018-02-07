Появились данные по потерям боевиков «ЛДНР» за неделю

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщает, что за период с 30 января по 5 февраля подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 15 человек.

Так, эксперт пишет:

1 АК — 9 ошмсп мп (Новоазовск) 9 в/с, 3 омсбр (Горловка) 2 в/с, 11 омп (Макеевка) 1 в/с, 100 омсбр (Донецк) 1 в/с;

2 АК — 4 омсбр (Алчевск) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 1 в/с.

Кроме того, он добавил, что для обеспечения деятельности «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» в период с 31 января по 6 февраля с.г. с территории России было доставлено около 1000 тонн ГСМ (ж/д. ст. Ровеньки и Иловайск), также в г. Донецк прибыл железнодорожный эшелон с военной техникой (в т.ч. 12 ед. БМП-2) и личным составом (до 200 военнослужащих ВС РФ и российских наемников). Для нужд 2-го АК из РФ прибыла крупная партия инженерного имущества, включая мины типа МОН, средства дистанционного минирования и т. д. (всего — до 5 грузовых автомобилей).