Программист разгадал головоломку стоимостью в 2,3 млн руб.

Штатская художница Роб Майерс в 2015-ом году создала картину, в которой зашифровала код от биткоин-кошелька. Он положил туда 4,87 биткоина, но к нынешнему году данная сумма стала равняться приблизительно $50 тысячам. На данный момент их стоимость составляет приблизительно 41 тысячи долларов (более 2,3 млн. рублей).

Зимой 2018 г. Майерс узнала, что сбережения перешли на счет под названием 1FLAMEN6.

Решить загадку удалось 30-летнему программисту, у которого на это ушло три года. Им оказался 30-летний программист, который не стал открывать свое имя, так как в его стране «небезопасно обладать биткоинами». Художник обозначил, что интерес к его картине возрос после скачка курса биткоина.

Двоичный код был спрятан в картине в языках пламени, которые расположены по бокам. Фора и цвет любого определялись куском из четырех символов, дополнявшие код, спрятанный в лентах любого из угла. В завершении пользователь создал программу, которая преобразовала приобретенные числа в пароль от биткоин-кошелька.