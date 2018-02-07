Журналисты Neue Zrcher Zeitung заявили, что, по их выражению, «прекрасный новый миропорядок президента РФ Путина» поступательно претворяется в жизнь. По их мнению, российский лидер заставляет Европу «плясать под свою дудку» вопреки санкциям США и ЕС.

Как пишет ФБА «Экономика сегодня», в Neue Zrcher Zeitung отметили, что Россия наглядно продемонстрировала свои возможности в Сирии, где разгромила террористов, и на Украине, где присоединила Крым. Журналисты назвали Путина «искусным тактиком», который умело защищает международный престиж российского государства. При этом, не располагая такими ресурсами, какие имеет НАТО, Россия действует значительно эффективнее.

«Более того, — признает редакция издания, — Россия фактически добилась того, чтобы к ней относились как к «равноценной силе». Впереди еще одна ее цель: Москва может добиться, чтобы Запад перестал проводить политику «демократизации» около границ страны».

Журналисты объясняют способность России «накапливать силы» тем, что у нее имеется «большой опыт жизни в условиях хаоса». По всей видимости, они имеют в виду период после распада СССР, когда на протяжении целого десятилетия Россия приспосабливалась к рыночной экономике и вообще новым для себя реалиям.

« В то же время Запад в сравнении с Россией выглядит несколько бледно, — отмечает издание. — Его страны «медлительны в принятии решений» и не способны даже договориться о том, чтобы увеличить расходы на оборону».

При этом самой главной проблемой швейцарцы считают не пресловутое «усиление России», а то, что США и Европа занимают совершенно разные позиции по вопросу Москвы. В частности, в Neue Zrcher Zeitung отмечают, что интересы «США и Европы все больше расходятся после того, как Трамп стал президентом США». Это означает, заключили в издании, что Европа с сильной Россией хочет дружить, в то время как США, наоборот, пытаются ее максимально ослабить.

Отметим, что сегодня премьер-министр Японии Синдзо Абэ публично пообещал добиться вместе с Путиным подписания с Россией мирного договора. При этом в ходе своего выступления Абэ не слова не сказал, что Курильские острова должны быть переданы Японии. Примечательно, что РФ уже строит на Курильских островах военную базу, что наглядно демонстрирует отношение Москвы к «проблеме» Курил.