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Реформа ОМС: пациент платит за все


Добавлено: 07 фев 2018 в 10:00, Категория: Политика
Реформа ОМС: пациент платит за все

С февраля этого года в Правительстве России начались обсуждения реформы ОМС. Участники рассматривают возможность перенести часть расходов на медицину с государства на страховые компании. Чиновники от Минфина и Центробанка с серьезным видом обсуждают их проблемы – страховщикам не нравится, что тарифы и количество медицинских услуг определяют региональные власти (для своих регионов) и больницы (для своих пациентов). По их мнению, лучше с задачами распределения услуг и определения тарифов могли бы справиться они сами.

Представители страховых компаний хотят решать за больницы – что страховой случай, а что – нет, и в чем нуждается пациент. За перечнем терминов и причин скрывается простая истина – государство сдает позиции и уходит из медицины, оставив эту в прямом смысле жизненно важную отрасль на откуп коммерсантам. А это уже грозит тем, что красиво называют «софинансирование гражданами» – то есть платным здравоохранением. Депутат Госдумы шестого созыва Вячеслав Тетекин рассказывает о принципиальных отличиях устройства советской системы здравоохранения от новой заимствованной методики страхования.

В Правительстве обсуждают новую реформу обязательного медицинского страхования (ОМС). Поступательные изменения ведутся с 90-х, чем оказалась плоха советская система? Как известно, тогда медицина была бесплатной, за счет чего она финансировалась?

– Был такой афоризм советского времени, что если у нас и есть диктатура, то это диктатура врачей. Никто не мог перечить предписаниям своего доктора, ни токарь, ни член политбюро. Диспансеризация, зубы, санаторный отдых – сказано – сделай. Слово врача имело решающее значение в любом начинании. И врачи пользовались огромным уважением. Были люди разные, но сама профессия имела большой авторитет. Были и достойные зарплаты. Из бюджета на медицину выделялись огромные средства. Была создана колоссальная система от федерального до районного уровня. Здоровьем занимались энергично, и средства выделялись соответствующие.

– И в чем было ее отличие от западной модели медицинского страхования?

– Фундаментальное различие между нынешним подходом к экономическим проблемам и советским заключалось в том, что цель была раньше – не извлечение прибыли, а удовлетворение жизненно важных потребностей. И здравоохранение – состояние здоровья, разумеется, относилось (и относится) к числу жизненно важных потребностей людей. Поэтому в эту сферу вкладывались огромные средства. Начать стоит с этого. Никаких проблем с недофинансированием не могло быть, более того – шло научное развитие, создавалась и закупалась медицинская техника, развивалась фармацевтическая промышленность. Создавались медицинские вузы, где готовились врачи. Все это была мощнейшая система. И ни у кого в мыслях не было, что может прийти такое дикое время, когда за лечение придется платить. Лекарства тоже были дешевыми – для каждого кошелька, для любой семьи посильные траты. Лечение, хирургическое вмешательство, курортно-санаторный отдых – все бесплатно. Диспансеризация для всего населения – бесплатно. А сейчас к чему мы пришли? Это называется «медицинские услуги». Это принципиальная разница. Если это услуга – то за нее нужно платить.

Но это нормально для капиталистической модели экономики?

– Сейчас весь мир, за исключением Китая, Вьетнама и Кубы, живет по законам капитализма. Есть группа развитых стран, в которых действует система медицинского страхования и в которых человек может позволить себе услуги врача. А существует подавляющий, необъятный капитализм в сотнях стран мира, которые тоже живут якобы по этой модели, в которых существует чисто платная медицина. Это огромный пласт стран от Африки до Латинской Америки. И вот там человек никакого здравоохранения не получает.

Интересный пример для понимания – это Куба, где здравоохранение еще осталось. Социалистическая страна, где хоть нет каких-то мощных ресурсов, но это колоссальный источник помощи в медицине для всего развивающегося мира. На Кубе уровень здравоохранения выше, чем в подавляющем большинстве европейских стран.

– Но Европа, в целом, лидер по уровню развития здравоохранения?

– Они разработали систему медицинского страхования, но это страхование не покрывает все. Человеку сделали операцию, и его выгоняют на следующий день, если он не оплатил услуги и проживание в постоперационный период в стационаре. Да, можно отметить, что в западном мире и зарплата соответствующая, в принципе, люди могут себе позволить платную медицину, если они здоровы и работают. Если же произошло что-то серьезное – это финансовая катастрофа. Потому что услуги врачей на Западе столь дороги, что люди предпочитают заниматься самолечением. Богатые могут себе позволить жить долго, лечиться и быть здоровыми. Люди со среднем достатком живут за счет страховой медицины.

– Страховщиков не устраивает, что в России тарифы и количество необходимых населению медицинских услуг определяют региональные власти – для своего региона и сами больницы – жалуются на то, что больницы делают приписки, и вообще они лучше бы разобрались и лучше бы контролировали качество?

– Кто такие страховщики? Страховщики – это коммерсанты, которые промышляют страховыми услугами. Если это коммерсанты, то в чем они заинтересованы прежде всего? В здоровье населения? Нет. Они заинтересованы в извлечении прибыли. Они заинтересованы в том, чтобы потратить как можно меньше, а взять с пациента как можно больше. Если больница им говорит: нам нужно это, а проводить таких процедур больше, что не покрывается этими медицинскими страховками, они ответят – нет, мы платить не собираемся, вот перечень услуг, за что мы платим, за все остальное мы не платим, даже если это жизненно необходимо для пациента. Страховая медицина не решает никаких проблем

Что же делать?

– Нам необходимо возвращение к той системе, которая была в Советском Союзе, ко всеобщей бесплатной системе здравоохранения. Охране здоровья за счет государства. И мы можем себе это позволить. Ни одна другая система у нас не сработает. Включая элемент коррупции – это отдельная песня. Если провести референдум – то большинство выскажется за возвращение государственного финансирования медицины.

Елена Кирякова

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Добавлено: 07 фев 2018 в 10:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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