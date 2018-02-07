Реформа ОМС: пациент платит за все

С февраля этого года в Правительстве России начались обсуждения реформы ОМС. Участники рассматривают возможность перенести часть расходов на медицину с государства на страховые компании. Чиновники от Минфина и Центробанка с серьезным видом обсуждают их проблемы – страховщикам не нравится, что тарифы и количество медицинских услуг определяют региональные власти (для своих регионов) и больницы (для своих пациентов). По их мнению, лучше с задачами распределения услуг и определения тарифов могли бы справиться они сами.

Представители страховых компаний хотят решать за больницы – что страховой случай, а что – нет, и в чем нуждается пациент. За перечнем терминов и причин скрывается простая истина – государство сдает позиции и уходит из медицины, оставив эту в прямом смысле жизненно важную отрасль на откуп коммерсантам. А это уже грозит тем, что красиво называют «софинансирование гражданами» – то есть платным здравоохранением. Депутат Госдумы шестого созыва Вячеслав Тетекин рассказывает о принципиальных отличиях устройства советской системы здравоохранения от новой заимствованной методики страхования.

– В Правительстве обсуждают новую реформу обязательного медицинского страхования (ОМС). Поступательные изменения ведутся с 90-х, чем оказалась плоха советская система? Как известно, тогда медицина была бесплатной, за счет чего она финансировалась?

– Был такой афоризм советского времени, что если у нас и есть диктатура, то это диктатура врачей. Никто не мог перечить предписаниям своего доктора, ни токарь, ни член политбюро. Диспансеризация, зубы, санаторный отдых – сказано – сделай. Слово врача имело решающее значение в любом начинании. И врачи пользовались огромным уважением. Были люди разные, но сама профессия имела большой авторитет. Были и достойные зарплаты. Из бюджета на медицину выделялись огромные средства. Была создана колоссальная система от федерального до районного уровня. Здоровьем занимались энергично, и средства выделялись соответствующие.

– И в чем было ее отличие от западной модели медицинского страхования?

– Фундаментальное различие между нынешним подходом к экономическим проблемам и советским заключалось в том, что цель была раньше – не извлечение прибыли, а удовлетворение жизненно важных потребностей. И здравоохранение – состояние здоровья, разумеется, относилось (и относится) к числу жизненно важных потребностей людей. Поэтому в эту сферу вкладывались огромные средства. Начать стоит с этого. Никаких проблем с недофинансированием не могло быть, более того – шло научное развитие, создавалась и закупалась медицинская техника, развивалась фармацевтическая промышленность. Создавались медицинские вузы, где готовились врачи. Все это была мощнейшая система. И ни у кого в мыслях не было, что может прийти такое дикое время, когда за лечение придется платить. Лекарства тоже были дешевыми – для каждого кошелька, для любой семьи посильные траты. Лечение, хирургическое вмешательство, курортно-санаторный отдых – все бесплатно. Диспансеризация для всего населения – бесплатно. А сейчас к чему мы пришли? Это называется «медицинские услуги». Это принципиальная разница. Если это услуга – то за нее нужно платить.

– Но это нормально для капиталистической модели экономики?

– Сейчас весь мир, за исключением Китая, Вьетнама и Кубы, живет по законам капитализма. Есть группа развитых стран, в которых действует система медицинского страхования и в которых человек может позволить себе услуги врача. А существует подавляющий, необъятный капитализм в сотнях стран мира, которые тоже живут якобы по этой модели, в которых существует чисто платная медицина. Это огромный пласт стран от Африки до Латинской Америки. И вот там человек никакого здравоохранения не получает.

Интересный пример для понимания – это Куба, где здравоохранение еще осталось. Социалистическая страна, где хоть нет каких-то мощных ресурсов, но это колоссальный источник помощи в медицине для всего развивающегося мира. На Кубе уровень здравоохранения выше, чем в подавляющем большинстве европейских стран.

– Но Европа, в целом, лидер по уровню развития здравоохранения?

– Они разработали систему медицинского страхования, но это страхование не покрывает все. Человеку сделали операцию, и его выгоняют на следующий день, если он не оплатил услуги и проживание в постоперационный период в стационаре. Да, можно отметить, что в западном мире и зарплата соответствующая, в принципе, люди могут себе позволить платную медицину, если они здоровы и работают. Если же произошло что-то серьезное – это финансовая катастрофа. Потому что услуги врачей на Западе столь дороги, что люди предпочитают заниматься самолечением. Богатые могут себе позволить жить долго, лечиться и быть здоровыми. Люди со среднем достатком живут за счет страховой медицины.

– Страховщиков не устраивает, что в России тарифы и количество необходимых населению медицинских услуг определяют региональные власти – для своего региона и сами больницы – жалуются на то, что больницы делают приписки, и вообще они лучше бы разобрались и лучше бы контролировали качество?

– Кто такие страховщики? Страховщики – это коммерсанты, которые промышляют страховыми услугами. Если это коммерсанты, то в чем они заинтересованы прежде всего? В здоровье населения? Нет. Они заинтересованы в извлечении прибыли. Они заинтересованы в том, чтобы потратить как можно меньше, а взять с пациента как можно больше. Если больница им говорит: нам нужно это, а проводить таких процедур больше, что не покрывается этими медицинскими страховками, они ответят – нет, мы платить не собираемся, вот перечень услуг, за что мы платим, за все остальное мы не платим, даже если это жизненно необходимо для пациента. Страховая медицина не решает никаких проблем

– Что же делать?

– Нам необходимо возвращение к той системе, которая была в Советском Союзе, ко всеобщей бесплатной системе здравоохранения. Охране здоровья за счет государства. И мы можем себе это позволить. Ни одна другая система у нас не сработает. Включая элемент коррупции – это отдельная песня. Если провести референдум – то большинство выскажется за возвращение государственного финансирования медицины.

Елена Кирякова

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