Столь позднее решение по допуску к участию в Олимпиаде в Пхенчхане несправедливо по отношению к российским спортсменам, заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

«Несправедливо по отношению к российским спортсменам, что решение принимается так поздно. Послезавтра уже начинается Олимпиада, а вопрос до сих пор открыт. С 2014 года, когда прошли игры в Сочи, прошло четыре года – времени было достаточно, чтобы решить все вопросы. Что сказать, ошибки совершены, надо принимать реальность такой, какая она есть», — сказал Фазель журналистам.

«Вся ситуация очень грустная, и она с самого начала казалась не особо приятной. Мне искренне жаль, что так произошло. Сейчас нужно минимизировать урон и смотреть вперед. Олимпиада начинается через два дня, мы должны провести лучший возможный хоккейный турнир», — продолжил Фазель.

В среду в Пхёнчхане прошло первое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам российских спортсменов, слушания продолжатся в четверг. Решение суда ожидается вечером 8 февраля.