Российская спортсменка пообещала засунуть свою медаль «между булок» желающим ее забрать

Российская конькобежка Ольга Фаткулина заявила, что не собирается расставаться со своей серебряной медалью, завоеванной на Олимпийских играх в Сочи.

«Медаль хранится у меня дома. Сначала от обиды хотела выбросить ее или закопать. Но потом подумала: пусть лежит — если кто-то пришел бы забирать, я бы засунула ему медаль между булок!» — цитирует Фаткулину Ura.ru.

1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении 28 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх 2014 года в Сочи, восстановлены.