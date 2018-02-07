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Российские конькобежцы отказались идти на церемонию открытия Олимпиады-2018


Добавлено: 07 фев 2018 в 12:25, Категория: Россия
Российские конькобежцы отказались идти на церемонию открытия Олимпиады-2018

Тренер команды Сергей Клечевня сообщил, что российские конькобежцы не поучаствуют в официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года.

Церемония открытия Олимпиады-2018 состоится в пятницу, 9 февраля, в горном кластере Пхенчхана. Российская конькобежка Наталья Воронина выступит в первый день соревнований в субботу, 10 февраля, на дистанции в три километра.

«Мы решили не ходить на церемонию открытия», — сказал тренер.

До зимних Олимпийских игр в Пхенчхане допустили Наталью Воронину, Сергея Трофимова и Ангелину Голикову. Российская конькобежка Ольга Граф добровольно отказалась от участия в Олимпиаде, хотя Международный олимпийский комитет также допустил ее к Играм-2018.

Каким был #PyeongChang2018 сегодня. До старта Зимних Олимпийских игр-2018 осталось совсем немного! ???? @GettyImages pic.twitter.com/aVzKbrbEE0

— Олимпийские игры (@Olympic) February 6, 2018


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Добавлено: 07 фев 2018 в 12:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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