Руководитель Чечни помогает вернуть на отчизну из Ирака годовалую девочку

— Тогда же возникла информация, что у них может быть младшая сестра в Ираке — написал он.

По утверждению Сабсаби, чеченские власти вместе с посольством РФ в Ираке и представителями UNICEF приняли необходимые меры, и на данный момент ребенок находится в безопасном месте, за ним осуществляется соответствующий уход. — Я сразу поручил уполномоченному руководителя ЧР в государствах Ближнего Востока и Северной Африки Зияду Сабсаби выяснить судьбу девушки. Как выяснилось, девочку удочерила арабская семья в Ираке. Cейчас решаются юридические вопросы для вывоза Халимы в Российскую Федерацию и воссоединения с братьями.

По поручению Кадырова вопросом возвращения ребенка занимается его уполномоченный в государствах Ближнего Востока и Африки, сенатор Зияд Сабсаби.

— По поручению Российского Президента В.Путина мы занимаемся возвращением из Сирии и Ирака женщин и детей.

— Предположительно в середине следующей недели Зияд Мухамедович привезет Халиму в столицу.

Власти Чечни отыскали в иракской семье годовалую россиянку, родители которой погибли в зоне конфликта на Ближнем Востоке, в ближайшие дни девочку возвратят на отчизну.

На текущий момент при содействии чеченских властей из Ирака и Сирии на отчизну вернулись около 100 женщин и детей.