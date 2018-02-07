Рязанка взыскала с застройщика 5 млн

В Рязани судебный пристав взыскал с недобросовестного застройщика 5 млн. руб. в пользу клиента квартиры, информирует pr-служба УФССП РФ по Рязанской области.

Рязанка купила трёхкомнатную квартиру на стадии строительства.

Судебные приставы Октябрьского района наложили арест на тягач, чтобы взыскать с правонарушителя административный штраф на сумму в несколько млн руб. Женщина перечислила застройщику за покупку квартиры валютную сумму, но строительная компания свои обязательства не выполнила.

Потребовав расторжения контракта и возврата денег, женщина вышла из офиса строительной компании «с пустыми руками». После обращения в судебную инстанцию рязанка получила получила документ о взыскании с застройщика денежных средств за неудачную покупку квартиры в объеме 5-ти млн руб.

Пристав возбудил исполнительное производство, а копию решения направил и предупредил его о последствиях несвоевременного выполнения требований.

Тогда, судебный пристав-исполнитель разыскал расчетный счет организации и обратил взыскание на валютные средства, находящиеся на нем.

Также приставы помогали должникам отыскать работу, чтобы у них была возможность рассчитаться с догами самостоятельно.

Позже глава должника нашел, что все лицевые счета его строительной компании «заблокированы».